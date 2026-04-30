TERAMO, PIAZZA DI COLLEATTERRATO “RIBATTEZZATA” DA IGNOTI: PROTESTA SUL GEMELLAGGIO CON RISHON LEZION MAI SCIOLTO

A Teramo torna al centro del dibattito pubblico la questione del gemellaggio con la città israeliana di Rishon LeZion. Nelle ultime ore, la piazza del quartiere Colleatterrato, intitolata proprio alla municipalità mediorientale, è stata oggetto di un’azione simbolica: ignoti hanno modificato la denominazione, ribattezzandola con una nuova indicazione non ufficiale: "piazza Vittime di Gaza". Il gesto, avvenuto senza rivendicazioni, sembra inserirsi nel solco delle tensioni che da mesi attraversano parte della cittadinanza. Al centro della protesta, la richiesta rivolta al sindaco di mantenere l’impegno – annunciato tempo fa – di sciogliere il gemellaggio con la città israeliana. Non è la prima volta che il tema suscita reazioni nel capoluogo abruzzese. Negli ultimi mesi, associazioni e gruppi locali hanno organizzato iniziative e manifestazioni, chiedendo una presa di posizione chiara da parte dell’amministrazione comunale. La modifica della targa della piazza rappresenta ora un ulteriore segnale di malcontento, anche se resta da chiarire chi siano gli autori dell’azione.