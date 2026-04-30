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EMERGENZA GAS A BASCIANO, STRADA STATALE 150 CHIUSA E DISAGI: IL COMUNE CHIEDE INTERVENTO URGENTE

L'emergenza gas in località Zampitto di Basciano, nel Teramano, dove ieri si è verificata la rottura di due condotte di media e bassa pressione, entra in una nuova fase. Il Comune comunica che l'energia elettrica e la linea principale del metano sono state ripristinate, ma il ritorno alla normalità resta parziale e complesso. L'amministrazione raccomanda tassativamente di non riattivare i contatori in autonomia: la riapertura deve essere eseguita esclusivamente dai tecnici competenti e dai Vigili del fuoco dopo le verifiche di sicurezza.WhatsApp_Image_2026-04-29_at_16.58.02_1.jpeg

Sul fronte viabilità, il tratto della Statale 150 rimane chiuso. Il traffico, deviato sulle strette strade comunali, sta causando pesanti disagi, poiché la rete locale non è strutturalmente idonea a sostenere l'imponente volume di mezzi pesanti e auto che normalmente transitano sulla statale.

Il Comune di Basciano attraverso i canali social istituzionali solleva una dura polemica sulla gestione dei soccorsi. L'ente lamenta di essere stato lasciato solo a gestire il caos viario, contando unicamente sulle proprie limitate risorse, sulla Polizia Locale, sugli operai comunali e sulla Protezione Civile locale. Il sindaco ringrazia il lavoro dei carabinieri e il sostegno dei Vigili del Fuoco di Teramo, ma ribadisce l'urgenza di un intervento della Prefettura per presidiare i varchi e dare respiro agli operatori locali ormai esausti. La richiesta di supporto resta massima per garantire assistenza ai cittadini in un momento definito "estremamente complesso".

 
 