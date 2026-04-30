RIAPRE LA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA' DI LEOGNANO

La comunità della frazione di Leognano in Montorio al Vomano e l’intera comunità diocesana festeggeranno, con la Messa delle ore 15.00 di domenica 3 maggio presieduta dal nostro Vescovo, la riapertura della chiesa della Santissima Trinità nella parrocchia di San Salvatore, dopo la conclusione dei lavori di miglioramento sismico dovuti al terremoto del 2016.

Gli interventi sull’edificio di culto sono stati eseguiti nell’ambito dell'ordinanza commissariale n. 105/2020 e hanno avuto come soggetto attuatore la Diocesi di Teramo-Atri. L’impresa edile realizzatrice è stata la M.F. di Salvi Fabrizio.

Il contributo necessario all’esecuzione dei lavori è stato erogato dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli e dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo. Gli enti coinvolti nel processo di approvazione e coordinamento del progetto sono stati l’Ufficio Ufficio Tecnico Diocesano per la Ricostruzione post sisma, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo, l’Ufficio Diocesano Beni Culturali ed Ecclesiastici, il Comune di Montorio al Vomano e l’Ufficio del Genio Civile di Teramo. Committente dei lavori è stato il Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri. S.E.R. Mons. Lorenzo Leuzzi. Responsabile tecnico della procedura l’ing. arch. Antonio Masci. I tecnici incaricati sono stati l’architetto Marco Poltrone e l’ingegnere Gabriele Di Feliceardente. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento della copertura, il consolidamento degli archi e della muratura perimetrale, il consolidamento del campanile e il ripristino della continuità strutturale delle murature lesionate. Sono state inoltre effettuate operazioni di restauro sulle decorazioni murali e al soffitto.