DONNA INVESTITA NEL TARDO POMERIGGIO A SAN NICOLO’, È IN CODICE ROSSO

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi a San Nicolò, dove una donna di 63 anni è stata investita lungo la strada davanti al mobilificio di Sante riportando un trauma addominale e cranico. L’episodio si è verificato poco dopo le 17, in un orario ancora molto frequentato, quando il traffico e la presenza di persone nella zona sono elevati. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata colpita in pieno da un’auto in transito. L’impatto è stato particolarmente violento: diversi commercianti della zona hanno raccontato di aver sentito un forte boato, tanto da uscire immediatamente dai negozi per capire cosa fosse accaduto e prestare eventuale aiuto. Nell’urto, il parabrezza del veicolo si è completamente sfondato, segno della violenza dell’impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di trasportarla d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: è stata infatti ricoverata in codice rosso. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Le indagini sono attualmente in corso.