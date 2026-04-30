TORTORETO: PUBBLICATO IL CALENDARIO EVENTI DELL'ESTATE 2026, TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE

Con grande entusiasmo presentiamo il calendario dell’Estate Tortoretana 2026, una rassegna ricca di appuntamenti che, anche quest’anno, saprà regalare emozioni, cultura e intrattenimento per tutte le età. - a dichiararlo sono il Sindaco Domenico Piccioni e l’Assessore al Turismo, alla Promozione del Territorio ed alla Cultura Giorgio Ripani - Si tratta di un programma che abbraccia l’intero territorio comunale esprimendo al meglio la vivacità della nostra stagione balneare.

AVVIO DEL CALENDARIO E GRANDI EVENTI CULTURALI. Il calendario entrerà nel vivo già a fine maggio, con eventi di rilievo quale la terza edizione del Premio Nazionale per la Pace e la Solidarietà “Don Tonino Bello” (31 maggio e 1 giugno) ed il XXI Premio Tortoreto alla Cultura (14 giugno) con gli ospiti Christian Ginepro, che interpreta D’Intino nella serie tv Rai 2 “Rocco Schiavone”, e Giorgio Giurdanella. Il programma culturale prevede altresì numerose presentazioni di libri, previste tra il 30 maggio e il 25 luglio.

EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE. Come sempre, i più piccini avranno un’attenzione particolare con eventi speciali, come la 10^ Notte Rosa dei Bambini (27 giugno), che si svilupperà da Rotonda Carducci a Rotonda Monti e si concluderà con lo spettacolo finale “K-Pop – Le cacciatrici dell’oscurità – Tribute Concert Live”. Arricchiscono il calendario l’animazione “Le Huntrix” (3 luglio), il Borgo Incantato (24 luglio), la premiazione della Gara dei Castelli di Sabbia (13 agosto) e i numerosi appuntamenti di Animazione Tortoreto Baby Friendly, previsti da giugno a settembre. Tornano anche Tortoreto Comix (28-29 agosto) e I Bambini in Festa (20 settembre), per regalare momenti di allegria e condivisione alle famiglie.

TANTA MUSICA E SPETTACOLI. Molte le serate dedicate alla musica, su tutto il territorio: tra queste la serata disco Power Mix RDS (18 luglio), il concerto dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese “Colossal Time” (25 luglio), il tributo ai Ricchi e Poveri (5 agosto). Tra gli spettacoli musicali, anche il Concerto Faber – Tributo a Fabrizio De André (6 giugno), le esibizioni di Vittorio Il Fenomeno (13 giugno), de I Pupazzi (20 giugno), dei Tequila e Montepulciano Band (11 agosto) e di Roppoppo’ (27 agosto). L’apprezzata rassegna “Le Notti del Soul Blues” sarà articolata in due serate: il 19 luglio con l’esibizione della ZBlues Band featuring Thornetta Davis e il 3 agosto con Raphael Wressnig Soul Gift featuring Gisele Jackson. Per gli amanti delle grandi band della musica italiana, appuntamento da non perdere il 14 agosto, con la Formula 3, storico gruppo di Lucio Battisti. Il concerto di maggior richiamo sarà certamente quello di Gaia, in programma il 15 agosto in Rotonda Carducci: una delle cantautrici più amate del panorama italiano contemporaneo in una serata che porterà entusiasmo tra i giovani e non solo.

NOVITA’, TRADIZIONI E GRANDI CONFERME. Numerose le novità del cartellone 2026, come il Festival di Artisti di Strada La Luna e le Cicale (7-8 agosto) e il Rainbow Music Festival, dedicato alla musica elettronica (10 agosto). Immancabile, il XXIII Palio del Barone colorerà il Centro Storico il 16 agosto, preceduto dalla tradizionale serata inaugurale del 21 luglio a Tortoreto Lido. Grande attenzione anche al mondo rurale, con l’iniziativa Tortoreto Green Days, composta da vari appuntamenti settimanali e dalla serata celebrativa del 5 settembre, e con il nuovo Cerasum Tortoreto Cerasuolo Festival (4-5-6 luglio). Tra le conferme, il Festival del Cabaret "Rido al Lido” (21-22 agosto), che ospiterà Stefano Chiodaroli, Emanuela Aureli, Sequestrattori e Uccio De Santis, ma anche il Premio Amore per l’Abruzzo (1-2 agosto) ed il TAC – Teatro a Cappello (9 agosto). Non mancano all’appello i mercatini del martedì, in via Carducci, e del giovedì al Monumento ai Caduti in Mare, apprezzati da residenti e turisti. Spazio anche agli appuntamenti legati alle tradizioni ed alle varie forme artistiche, con lo spettacolo di danza “Villains belle… Non buone!” (19 giugno), la XX Giornata dell’Emigrante (19 luglio), l’esibizione delle Majorette (23 luglio) e lo spettacolo di teatro dialettale de “Il Carrozzone” (4 agosto). Programmate anche le sagre, occasioni di convivialità e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche: dal 7 al 12 luglio tornerà Mare di Brace, mentre dal 5 al 9 agosto si terrà la 48ª Sagra della Vongola. Previsti anche due tornei di burraco (16 luglio e 6 agosto).

INIZIATIVE DI CIRCOLI E COMITATI DI ZONA. Grande dinamismo è stato dimostrato dai circoli delle frazioni e delle varie zone del territorio, con attività che arricchiscono il calendario: il 3° Evento Ludico Motorio a passo libero… a tema (31 maggio); il Cinema sotto le stelle (18 giugno - 20 luglio - 20 agosto); Passeggiata di Mezza Estate (28 giugno); la Festa dei 40 anni del Circolo Il Vecchio Focolare con “Gli Scordati live band” e “Claudio Pattara Show” (4 luglio), il Raduno delle 500 (12 luglio); la Festa del Muretto (24-25 luglio).

SPORT E OUTDOOR. Lo sport arricchirà l’offerta di vacanza con eventi come Pedaliamo per la Vita (14 giugno), Di corsa sotto le stelle (17 luglio), la Cicloturistica Pedalostorto (9 agosto), oltre alle escursioni guidate gratuite in mountain bike, previste tutti i mercoledì dal 17 giugno al 9 settembre.

L’Estate Tortoretana 2026 testimonia l’impegno concreto dell’Amministrazione Comunale nel promuovere un’offerta di intrattenimento diversificata e di alto livello, con attenzione verso tutto il nostro territorio - commenta il Sindaco Domenico Piccioni.

Anche nel 2026, con un calendario completo e di qualità, l’intrattenimento si conferma elemento cardine dell’offerta turistica tortoretana. Desideriamo ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito – conclude l’Assessore Giorgio Ripani – Con i tanti eventi programmati, Tortoreto si conferma destinazione viva e accogliente, capace di unire spettacolo, cultura e partecipazione di tutte le generazioni.

Il calendario eventi è consultabile presso l’ufficio IAT e sul sito ViviTortoreto. Nei prossimi giorni sarà altresì diffuso attraverso i canali social dell’Ente.

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