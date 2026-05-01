PEDOFILO TERAMANO ARRESTATO MENTRE NAVIGA NEL DARKWEB DIFFONDENDO FOTO PORNO CON BAMBINI

Il pedofilo c'è ricascato. Un nuovo intervento della polizia postale ha portato all’arresto di un uomo già finito in passato sotto indagine cinque anni fa per gli stessi reati, un 48enne teramano, residente a Giulianova, che è tornato a detenere e diffondere un’ingente quantità di materiale pedopornografico, nonostante un precedente arresto e una condanna. Durante il blitz nella sua abitazione, come racconta il Messaggero, dove vive da solo, gli agenti lo hanno sorpreso mentre navigava tra computer e telefono collegati al dark web. All’interno dei dispositivi, poi sequestrati, sono stati trovati migliaia di file tra immagini e video, accuratamente archiviati e classificati, raffiguranti anche bambini molto piccoli. Secondo quanto emerso, il materiale veniva non solo conservato ma anche condiviso con altri utenti. È stato arrestato in flagranza di reato, ma ha fornito elementi che potrebbero aiutare gli inquirenti a risalire alla provenienza dei file e ad altri eventuali coinvolti.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital