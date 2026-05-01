ENTRA IN CASA DI UNA 77ENNE E CERCA DI AVERE UN RAPPORTO SESSUALE, 64ENNE TERAMANO NEI GUAI

Ha rischiato di essere violentata a 77 anni, da un 64enne che le si è introdotto in casa con una scusa. Protagonisti della vicenda, approdata in Tribunale e raccontata oggi dal Messaggero, una nonna teramana residente in una frazione del capoluogo e un bracciante agricolo, che la donna aveva conosciuto un paio di anni fa in una fiera agricola. L'uomo, impegnato in questo periodo nei campi non lontani dall'abitazione della donna, le è entrato in casa con una scusa e poi ha cercato di afferrarla e baciarla, manifestando anche a voce i suoi propositi sessuali. La donna, con urla e resistenza, è riuscita a farlo desistere e fuggire. Prima di allontanarsi, però, le ha nuovamente rivolto frasi esplicite, manifestando chiaramente le sue intenzioni e aggiungendo che sarebbe tornato. Spaventata e in lacrime, ha avvertito familiari e vicini di casa, poi ha denunciato l'uomo, che è finito davanti al giudice e ha patteggiato una pena di un anno di reclusione e un risarcimento di tremila euro.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital