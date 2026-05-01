VIDEO-FOTO/ MARATONINA PRETUZIANA, CILLI PRIMO AL TRAGUARDO, MA FUORI CLASSIFICA, VINCE FABRIZIO DI SAVERIO E PER LE DONNE ANTONIA DI GIUSEPPE

Una mattinata all’insegna dello sport e della partecipazione ha accompagnato la gara non competitiva, che ha visto sfiorare quota 2.200 iscritti, confermando ancora una volta il forte richiamo dell’evento sul territorio. Sul piano assoluto, il primo a tagliare il traguardo è stato Matteo Cilli, protagonista di una prestazione brillante. Tuttavia, la sua posizione resta fuori classifica in quanto atleta tesserato Fidal, lasciando così spazio alla graduatoria ufficiale riservata ai partecipanti della non competitiva.

Per quanto riguarda le classifiche, tra le donne si è imposta Antonia Di Giuseppe, seguita da Kiara Di Giuseppe e Chiara Pino. Completano le prime posizioni Alessia Verdecchia e Sara Quizi, tutte protagoniste di una gara combattuta e ben distribuita lungo il percorso. In campo maschile, la vittoria ufficiale va a Fabrizio Di Saverio, che precede Federico Sperandii e Angelo Ciavarella. Ai piedi del podio Alberto Di Basilio ed Ernano Scalzone, anch’essi autori di buone performance. Presenze istituzionali significative hanno accompagnato l’evento: tra queste la neo assessora Anastasia Liuras e il consigliere Luca Malavolta. Si è fatta notare invece l’assenza del vice sindaco Antonio Filipponi, da sempre protagonista della manifestazione e abituato negli anni a distinguersi anche sul piano sportivo. Ancora una volta, l’evento ha dimostrato la propria forza aggregativa, con numeri importanti e un clima di entusiasmo diffuso. La maratonina si conferma così un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire agonismo e spirito di comunità. Oggi pomeriggio alle 17 ci sarà la gara competitiva con madrina Gaia Sabbatini.