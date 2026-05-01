INCIDENTE SULL’A14 PRIMA DI ROSETO: MOTO TAMPONA UN’AUTO, DUE FERITI, CENTAURO 70ENNE IN CODICE ROSSO

Incidente stradale nella tarda mattina lungo l’autostrada A14, poco prima dell’uscita di Roseto degli Abruzzi. Una moto ha tamponato un’auto per cause ancora in fase di accertamento. Due le persone rimaste ferite, entrambe a bordo del motociclo. Il più grave è un uomo di 70 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Teramo con un politrauma. E' arrivato in elisoccorso. L’altro ferito è stato invece soccorso in codice giallo e trasferito all’ospedale di Giulianova. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti nel tratto interessato dall’incidente.