VIDEO / ANTONELLA BALLONE: «PORTERÒ IN EUROPA LA VOCE DEI LAVORATORI»



Prima intervista di Antonella Ballone, quale Chair dello “Skills and Jobs Committee” di Eurochambres, il Comitato che riunisce i sistemi camerali europei sui temi delle competenze e dell’occupazione. Un incarico di rilievo che riconosce il percorso e l’impegno della presidente Ballone, rafforzando al contempo il ruolo del sistema camerale italiano nel dibattito europeo su competenze e lavoro.

La presidente Ballone succede a Martha Schultz, nominata presidente della Austrian Federal Economic Chamber, alla quale il sistema camerale italiano esprime un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. È stato inoltre nominato Vice-Chair Philokypros Roussounides, segretario generale della Cyprus Chamber of Commerce and Industry.

Nel nuovo incarico, Antonella Ballone porterà a livello europeo l’esperienza maturata alla guida della Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia e il proprio background imprenditoriale, contribuendo a rafforzare l’impegno del sistema camerale italiano sui temi delle competenze, dell’occupabilità e del raccordo tra formazione e fabbisogni delle imprese. L’azione sarà supportata dal coordinamento tecnico di Unioncamere Europa, l’ufficio di Bruxelles di Unioncamere.

Lo “Skills and Jobs Committee” rappresenta una piattaforma strategica per il contributo dei sistemi camerali alle politiche UE in materia di competenze, formazione professionale e mercato del lavoro. Tra le priorità figurano la portabilità delle competenze, l’impatto dell’intelligenza artificiale nella VET, il contributo all’European Qualifications Framework e alla nuova strategia europea per la formazione professionale. Il Comitato partecipa inoltre alle consultazioni con la Commissione europea sul riconoscimento delle qualifiche e la valorizzazione delle competenze, anche nell’ambito della “Union of Skills”.

Tra i prossimi appuntamenti, l’incontro dell’11 giugno con Roxana Mînzatu, vicepresidente esecutiva della Commissione europea con delega alle competenze, all’istruzione di qualità e ai diritti sociali, rappresenterà un’importante occasione di confronto sulle future priorità europee.

