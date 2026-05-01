VIDEO-FOTO/ PRIMO MAGGIO TRA SAPORI, RISATE E VIRTÙ: PROTAGONISTA LA CHEF MANOLA DI PASQUALE MA NON SOLO...

Primo Maggio all’insegna della convivialità e del buon gusto nella splendida casa di Paola Di Felice, dove amici e ospiti si sono ritrovati per una giornata di festa tra sole, natura e ottima cucina. Protagonista assoluta dell’evento è stata Manola Di Pasquale, avvocato e chef d’eccezione, capace di conquistare tutti con le sue celebri virtù, alle quali va senza esitazione un meritato 10. A rendere ancora più speciale l’atmosfera, un ricco buffet di dolci, curato nei minimi dettagli e all’altezza della giornata, che ha deliziato i circa 25 invitati, pur promettendo qualche chiletto in più. Tra i presenti anche il rettore dell’Università degli Studi di Teramo Christian Corsi e il presidente del Cope, Filippo Lucci. Il pomeriggio è proseguito tra risate, conversazioni e tante idee condivise per la città, immersi nel verde del giardino e accompagnati da un clima primaverile perfetto. A gestire vini e portate con eleganza e competenza l’avvocato Tommaso Navarra, anche lui profondo conoscitore delle virtù della tavola e della convivialità.