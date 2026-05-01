IL PRIMO MAGGIO SI FESTEGGIA, IL CENTRO POLITICO: "STOP AL LAVORO, DIRITTI PER CHI LAVORA"

Nella mattinata di oggi è stato affisso uno striscione di protesta davanti da parte del Centro Politico a una nota catena di supermercati, rimasta aperta nonostante la ricorrenza del Primo Maggio, giornata simbolo dedicata ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sul significato della festa, sottolineando come questa data rappresenti un momento di pausa, riflessione e rivendicazione, piuttosto che una normale giornata lavorativa. Un gesto dal forte valore simbolico, volto a riaccendere il dibattito sulle condizioni di chi è costretto a lavorare anche durante le festività.