RIAPERTA LA STATALE 150 A BASCIANO: TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO

È tornata percorribile la statale 150 “della Valle del Vomano” nel territorio di Basciano, nel Teramano. A comunicarlo è l’ANAS, spiegando che lungo il tratto interessato la circolazione è stata ripristinata ma resta regolata, in via temporanea, da un senso unico alternato. La chiusura era scattata due giorni fa in seguito alla rottura di due condotte del gas, una di media e una di bassa pressione, avvenuta in località Zampitto. L’emergenza aveva imposto lo stop al traffico e la deviazione dei veicoli sulla viabilità comunale, con conseguenti disagi per residenti e automobilisti. Nel frattempo, il Comune aveva fatto sapere che sia l’energia elettrica sia la linea principale del metano erano state ripristinate, invitando però la popolazione a non riattivare autonomamente i contatori. Le operazioni, infatti, restano affidate esclusivamente ai tecnici e ai Vigili del Fuoco, incaricati delle verifiche di sicurezza. Attraverso i propri canali ufficiali, l’amministrazione comunale ha espresso riconoscenza a tutte le forze impegnate nella gestione dell’emergenza: dai soccorritori ai dipendenti comunali, fino alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile, sottolineando l’impegno profuso senza sosta per garantire la sicurezza della comunità. Un pensiero particolare è stato rivolto anche all’attività commerciale maggiormente colpita dall’accaduto, con l’auspicio che possa riprendere al più presto la propria attività.