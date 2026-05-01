FOTO/ PRIMO MAGGIO A GIULIANOVA: CORTEO E INTERVENTI DI CGIL E UIL IN PIAZZA MATTEOTTI

Le sigle sindacali CGIL e UIL hanno promosso oggi, 1° maggio, la tradizionale manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Giulianova. La giornata si è aperta con un corteo che ha attraversato le vie cittadine fino a raggiungere piazza Matteotti, dove si sono svolti gli interventi dei rappresentanti sindacali. Al centro degli interventi, i temi più urgenti legati al mondo del lavoro, tra diritti, sicurezza e condizioni occupazionali. Tra i momenti della manifestazione, anche l’intervento di Giacomo Piccolo, funzionario della Filcams CGIL di Teramo, che ha preso la parola nel corso dell’iniziativa, portando il proprio contributo al dibattito in occasione del Primo Maggio giuliese.