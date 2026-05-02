IL CASO / "STI SCASCIAFREGNE DE LA FIRE", ELSO SERPENTINI COMMENTA, IN POESIA, LO SCEMPIO DEI TIGLI

Anche Elso Serpentini, memoria vivente della nostra storia e custode del ricordo di una Teramo, quella sì, gentile e colta, ha voluto commentare lo scempio irriguardoso del mercatino ai Tigli. Lo ha fatto a modo suo, in poesia..



A Atene si chiamesse li “Erme”,

ma qua, amica mì, stame a Terme,

e sti belle cocce cuperte de glorie

di chi à lasciate lu nome a la storie

se arrive la fire cagne funzione

e ve’ usite pe’ n’addre operazione,

Sobbre a lu nase de nu puhète

ce s’appenne na maja de sete,

sobbre a cocce de nu scienziate

nu cappelle d’alpine sta pusate,

a nu sapiente de tant’anne

je s’appenne belle na mutanne.

Nu piedestalle, pe’ fa ddò sorde,

serve sole p’attaccà ‘na corde.

‘Cccante a la cocce de nu sapiente

na buttìje de birre gne fa niente.

Sti scasciafregne de la fire…

attacche la corde e tire

Duhua ce steve na targa d’ore,

ddò tre macchie de pummadore.



Elso Simone Serpentini