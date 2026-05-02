IL CASO / "STI SCASCIAFREGNE DE LA FIRE", ELSO SERPENTINI COMMENTA, IN POESIA, LO SCEMPIO DEI TIGLI

Anche Elso Serpentini, memoria vivente della nostra storia e custode del ricordo di una Teramo, quella sì, gentile e colta, ha voluto commentare lo scempio irriguardoso del mercatino ai Tigli. Lo ha fatto a modo suo, in poesia..
A Atene si chiamesse li “Erme”,
ma qua, amica mì, stame a Terme,
e sti belle cocce cuperte de glorie
di chi à lasciate lu nome a la storie
se arrive la fire cagne funzione
e ve’ usite pe’ n’addre operazione,
Sobbre a lu nase de nu puhète
ce s’appenne na maja de sete,
sobbre a cocce de nu scienziate
nu cappelle d’alpine sta pusate,
a nu sapiente de tant’anne
je s’appenne belle na mutanne.
Nu piedestalle, pe’ fa ddò sorde,
serve sole p’attaccà ‘na corde.
‘Cccante a la cocce de nu sapiente
na buttìje de birre gne fa niente.
Sti scasciafregne de la fire…
attacche la corde e tire
Duhua ce steve na targa d’ore,
ddò tre macchie de pummadore.
Elso Simone Serpentini