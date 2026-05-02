PERDE LA FIGLIA PER UNA MALATTIA, SALE SU UN'IMPALCATURA E SI LANCIA NEL VUOTO

Aveva perso la figlia da poche settimane, uccisa da una malattia incurabile. Un dolore insopportabile per un uomo di 88 anni, che ha deciso di aprire il balcone di casa, percorrere per alcuni metri il perimetro esterno del palazzo, raggiungere un’impalcatura installata sull’edifici e lasciarsi cadere nel vuoto. È successo a Vasto, a dare l’allarme sarebbe stato un vicino di casa che ha notato il corpo dell’anziano riverso al suolo. Poco prima, la moglie era uscita per recarsi in farmacia e, al suo rientro, non lo avrebbe trovato all’interno dell’abitazione. Da lì la drammatica scoperta e la richiesta immediata di aiuto. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Immediato anche l’intervento delle forze dell’ordine: sul luogo della tragedia sono arrivati gli agenti della squadra volante e della squadra mobile della questura di Chieti, insieme alla polizia scientifica che ha effettuato i rilievi necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.



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foto: archivio