TRATTORE SI RIBALTA: MUORE SUL LAVORO NEL GIORNO DELLA FESTA DEL LAVORO





Nuova tragedia nei campi abruzzesi. Mentre si celebrava la festa dei lavoratori, un uomo di 51 anni ha prso la vita in un drammatico incidente agricolo. La tragedia si è verificata nelle campagne di Bucchianico, in provincia di Chieti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando su un terreno di proprietà, impegnata nelle operazioni di pulizia, quando il trattore su cui si trovava si è improvvisamente ribaltato, travolgendolo. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sembra che il mezzo agricolo possa aver perso stabilità a causa delle condizioni del terreno.