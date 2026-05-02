LINEA ANCONA–PESCARA, GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA: CIRCOLAZIONE RALLENTATA TRA PESCARA E GIULIANOVA

Mattinata complicata per i pendolari e i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ancona–Pescara, dove la circolazione resta rallentata tra Pescara e Giulianova a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Il problema si è verificato già nella serata di ieri, 1° maggio. Dalle ore 20:15 il traffico ferroviario era stato sospeso nel tratto interessato, con lo stop totale dei convogli per consentire le verifiche tecniche. La situazione non è migliorata nelle ore successive: alle 22:00 la circolazione risultava ancora interrotta, mentre i tecnici di Rfi erano al lavoro per individuare e risolvere il guasto. Nel corso della notte e alle prime luci dell’alba di oggi, 2 maggio, sono proseguiti gli interventi. Alle 05:30 la linea, inizialmente sospesa, è stata riattivata ma con forti limitazioni: i treni hanno ripreso a circolare a velocità ridotta, causando rallentamenti fino a 40 minuti, oltre a variazioni di percorso e cancellazioni. Alle 06:20 la situazione resta critica: la circolazione ferroviaria permane rallentata nel tratto tra Pescara e Giulianova, con ritardi che si attestano fino a 20 minuti. Continuano inoltre le modifiche al servizio e alcune soppressioni. Ieri sera sono rimasti bloccati tre treni Frecciarossa e due Intercity. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono tuttora impegnati sul posto per ripristinare la piena funzionalità della linea. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.