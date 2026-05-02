ESCURSIONISTA SOCCORSO SUL CORNO PICCOLO: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO CON L’ELICOTTERO

Attimi di tensione questa mattina sul Corno Piccolo, dove un escursionista di 29 anni è stato soccorso dopo essere rimasto bloccato durante un’uscita in montagna. L’allarme è scattato poco prima delle 11:30, quando alla Direzione regionale dei vigili del fuoco dell’L'Aquila è giunta una richiesta di aiuto tramite dispositivo Garmin. Il giovane, residente a Porto Sant'Elpidio, stava affrontando l’escursione insieme ad altre quattro persone quando è stato colto da forti crampi che gli hanno impedito di proseguire. Rimasto fermo lungo il percorso, è stato assistito da uno dei compagni in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Dal comando dei vigili del fuoco di Teramo è stata inviata una squadra verso la località Prati di Tivo, mentre dall’alto è intervenuto l’elicottero “Drago 158” del Reparto Volo di Pescara. Individuato il punto, un elisoccorritore si è calato con il verricello, ha imbracato il giovane e lo ha recuperato a bordo. L’elicottero è poi atterrato ai Prati di Tivo, dove il 29enne è stato affidato ai sanitari della Croce Bianca di Montorio al Vomano. Le sue condizioni sono apparse buone: dopo le prime cure, è stato riaccompagnato al piazzale dove aveva lasciato l’auto.