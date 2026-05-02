BMW IN FIAMME SULL’AUTOSTRADA, GLI OCCUPANTI SI SALVANO

Nel pomeriggio di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta al Km 320 dell'Autostrada A14, sulla carreggiata in direzione Nord, a seguito dell'incendio di una BMW X6 che si è verificato un chilometro prima dell'uscita Val Vibrata. Il conducente dell'auto, accortosi dello sviluppo dell'incendio all'interno del cofano del motore, ha abbandonato velocemente il mezzo insieme alla passeggera, portandosi entrambi in una posizione di sicurezza. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il mezzo avvolto dalle fiamme che è bruciato completamente. Sulla carreggiata in direzione nord, che è rimasta chiusa al traffico per circa 45 minuti, si è formata una lunga fila di veicoli. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia autostradale del VII tronco di Città Sant'Angelo e personale di Autostrade per l'italia per gli adempimenti di propria competenza.