RAFFICA DI FURTI TRA TERAMO E MONTORIO, SCATTA LA MISURA PER UN MINORE

È stato collocato in una comunità per minori il giovane destinatario di una misura cautelare eseguita questa mattina dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, su richiesta della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, nell’ambito di un’indagine relativa a numerosi furti aggravati, consumati e tentati, commessi in concorso con altri minorenni.

Le indagini, avviate dai militari lo scorso gennaio e coordinate dalla Procura minorile dell’Aquila, hanno preso avvio a seguito di una serie di episodi che hanno interessato diverse attività commerciali e artigianali tra Teramo e Montorio al Vomano. Nel mirino dei presunti autori sono finiti bar, saloni di parrucchieri, tabaccherie, edicole e negozi di abbigliamento.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i reati sarebbero stati commessi sia durante gli orari di chiusura degli esercizi, mediante effrazione delle porte d’ingresso, sia nel corso dell’attività commerciale, approfittando della presenza di clienti per impossessarsi della merce e cercare di sottrarsi ai controlli.

L’attività investigativa ha consentito di identificare cinque minorenni ritenuti presunti responsabili dei furti. Decisivi, ai fini dell’indagine, sono stati l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, i riscontri raccolti dagli investigatori e specifici servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito, il minore destinatario della misura è stato accompagnato presso una comunità. Gli altri quattro giovani risultano indagati in stato di libertà.

Nel corso delle indagini, inoltre, i carabinieri sono riusciti a recuperare parte della refurtiva sottratta durante i colpi.