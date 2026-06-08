MAXI SEQUESTRO DI COCAINA NEL TERAMANO: ARRESTATA UNA COPPIA, IN CASA AVEVA OLTRE 1,8 CHILI DI DROGA

Una segnalazione partita dai cittadini ha consentito ai carabinieri di mettere a segno un'importante operazione contro il traffico di stupefacenti nel territorio teramano. L'intervento, coordinato dal Comando provinciale di Teramo, ha portato all'arresto di una coppia di origine albanese residente a San Nicolò e al sequestro di circa un chilo e ottocento grammi di cocaina ad altissima purezza. L'attività investigativa, sviluppata dalla Compagnia dei carabinieri dopo le informazioni fornite da alcuni residenti della zona, ha permesso di individuare l'abitazione utilizzata come base per la custodia della droga. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto lo stupefacente nascosto all'interno di alcuni arredi domestici. Secondo le stime degli investigatori, la cocaina sequestrata avrebbe potuto generare introiti superiori a 140mila euro una volta immessa sul mercato dello spaccio. Una parte della sostanza era già stata confezionata in dosi, mentre il resto sarebbe stato preparato successivamente per la distribuzione. Nell'appartamento sono stati infatti trovati anche strumenti e materiale utilizzati per il taglio e il confezionamento della droga. In manette sono finiti un uomo di 35 anni, commerciante nel settore automobilistico, e la moglie di 34 anni, dipendente di un'azienda privata. La coppia, genitore di tre figli minorenni, dovrà rispondere dell'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, Lorenzo Prudenzano, per l'uomo è stata confermata la custodia cautelare nel carcere di Castrogno. Per la donna, invece, sono stati disposti gli arresti domiciliari, tenuto conto della presenza dei tre figli piccoli. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno inoltre sequestrato circa 5mila euro in contanti, somma ritenuta compatibile con i proventi dell'attività di spaccio contestata ai due arrestati.