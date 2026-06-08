CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO SUL LITORALE TERAMANO: SCATTANO LE PRIME SANZIONI

Con l’avvio della stagione estiva entrano nel vivo i controlli della Polizia di Stato lungo la costa teramana. Su impulso del Questore Pasquale Sorgonà, sono scattate nei giorni scorsi le prime verifiche amministrative nei pubblici esercizi del litorale nord della provincia, con particolare attenzione al rispetto delle norme di settore e alla tutela dei minori.

L’attività ispettiva, condotta tra la serata di sabato e la notte di domenica, ha interessato alcuni esercizi commerciali di Martinsicuro e Alba Adriatica. Nel dettaglio, gli agenti hanno effettuato controlli in un bar di Martinsicuro e in un’attività di ristorazione etnica e in uno stabilimento balneare di Alba Adriatica.

Nel corso delle verifiche sono emerse alcune irregolarità di natura amministrativa. Per i titolari delle attività interessate scatteranno sanzioni il cui importo è attualmente in fase di quantificazione.

L’operazione è stata coordinata dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Teramo e rientra in un più ampio piano di controlli destinato a coinvolgere bar, stabilimenti balneari e locali di intrattenimento durante tutta la stagione estiva. Particolare attenzione viene riservata al contrasto della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni, fenomeno considerato particolarmente preoccupante per le ricadute sulla sicurezza e sulla salute dei giovani.

I controlli, già annunciati nelle scorse settimane, fanno seguito agli incontri svolti in Prefettura e in Questura con le associazioni di categoria. L’attività proseguirà nelle prossime settimane in modo capillare e coordinato, con il coinvolgimento anche delle polizie locali. Proprio su questo tema il Questore ha convocato per domani una riunione dedicata con i rappresentanti dei corpi di polizia municipale del territorio, al fine di rafforzare ulteriormente le strategie di prevenzione e vigilanza lungo la costa.