CAMION CARICO DI POMODORO IN FIAMME SULL’AUTOSTRADA

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:45, squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo sono intervenute sulla carreggiata nord dell'Autostrada A14, al Km 342+800, poco oltre l'uscita di Roseto degli Abruzzi, a causa dell'incendio di un autoarticolato.

Il mezzo pesante era adibito al trasporto di bidoni contenenti polpa di pomodoro. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono sviluppate nella zona posteriore del rimorchio telonato. Il conducente dell'autoarticolato, accortosi tempestivamente del pericolo, ha provveduto a sganciare la motrice, parcheggiandola a debita distanza in posizione di sicurezza prima che il rimorchio venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto è intervenuta inizialmente una squadra del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, dotata di un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio. A supporto delle operazioni di spegnimento, la sede centrale di Teramo ha successivamente inviato due autobotti.

I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il rimorchio che è stato successivamente recuperato da un carroattrezzi.

Per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso, l’importante arteria autostradale è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare in direzione nord, con uscita obbligatoria istituita al casello di Roseto degli Abruzzi.

Al momento sono ancora in corso le attività di pulizia del tratto stradale interessato dall'incendio per il ripristino della normale circolazione.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Autostradale del VII Tronco di Città Sant'Angelo e il personale di Autostrade per l'Italia per gli adempimenti di specifica competenza.