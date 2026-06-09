GIOCA (E PERDE) MIGLIAIA DI EURO AL POKER ONLINE… MA NON ERANO I SUOI



La passione per il poker online era la sua, i soldi no. Oltre tremila euro sottratti da una carta Postepay e destinati, secondo l'accusa, al finanziamento di un account utilizzato per il gioco. È questa l'ipotesi al centro del procedimento che vede sotto accusa un cittadino romeno residente a Castelvecchio Subequo. L'uomo dovrà comparire davanti al Tribunale di Sulmona per rispondere delle contestazioni formulate dalla Procura. Le indagini hanno preso avvio dopo la denuncia presentata da una donna, che aveva segnalato una serie di operazioni mai autorizzate effettuate sulla propria carta di debito. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno consentito di ricostruire diversi addebiti per un ammontare complessivo di 3.360 euro. Le somme, secondo gli investigatori, sarebbero confluite su un conto di gioco online destinato a partite di poker. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti figurano una carta d'identità intestata all'imputato e un indirizzo di posta elettronica che risulterebbero associati all'account utilizzato per le attività di gioco.