RAPINA A COLPI DI CASCO, TRE MINORENNI IN MANETTE





Picchiati e rapinati a colpi di casco. Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in pochi istanti in un'aggressione violenta culminata con il furto di una collanina. È successo a Pescara, nella zona del lungomare nord, nei pressi dello stabilimento balneare Maja. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Volante, tre minorenni di 14, 16 e 17 anni, avrebbero preso di mira un sedicenne che stava passeggiando insieme a due amici. I presunti aggressori si sarebbero avvicinati al gruppo mettendo in atto un'azione studiata nei dettagli. Uno dei ragazzi, a bordo di una bicicletta, avrebbe affiancato e bloccato la vittima nel tentativo di distrarla. A quel punto un secondo giovane lo avrebbe colpito al volto con un casco. Mentre il sedicenne, stordito dall'urto, si piegava in avanti, il terzo componente del gruppo gli avrebbe strappato dal collo la catenina per poi allontanarsi insieme ai complici. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza. Le pattuglie giunte sul posto hanno raccolto le prime testimonianze e acquisito un elemento rivelatosi decisivo: una fotografia scattata dagli amici della vittima durante la fuga dei tre ragazzi. Proprio grazie alle indicazioni raccolte, gli agenti hanno avviato le ricerche riuscendo a rintracciare i tre giovani, che sono stati trasferiti nel Centro di prima accoglienza dell'Aquila.