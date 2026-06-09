I LETTORI CI SCRIVONO / "GUARDATE CHE SCEMPIO L'INCIVILTÀ"







Uno scempio e un esempio di maleducazione che ad oggi non si può più accettare. Dopo l'ennesima di una serie di segnalazioni, seguite da pulizie della TEAM, ancora una volta ci ritroviamo con immondizia per strada fuori all’Asilo Nido “Pollicino” a Colleatterrato Basso. Rifiuti di ogni genere, gli ultimi di oggi? Un bel Tampax, mutande, pasticche, reggiseni, bombolette. Noi genitori ci impegniamo ad educare i nostri figli con una raccolta differenziata per il loro e il nostro futuro, ma poi andiamo la mattina a scuola ed ecco qui l'ennesimo esempio contrastante. Penseranno, forse è giusto così??? Fuori scuola ci sono rifiuti a terra... Posso farlo anch’io? La mamma e il papà saranno matti che fanno la raccolta differenziata? Raccolta che tra l’altro da qualche anno è porta a porta, quindi anche più comoda e pratica per chi non guida. Eppure, guardate che schifo! Per finire, dove sta il rispetto per chi ha difficoltà economiche e spera di ricevere dei vestiti donati con il cuore, quando poi c’è gente che disprezza e anziché donare, butta rifiuti nei contenitori dell'HUMANA?? Mi vergogno per questo esempio di vita!

Firmato: una mamma.

Testimonianza raccolta da Stefano Oriani Attivista civico

P.S. Come da precedenti segnalazioni, vorrei ricordare al Sindaco l’opportunità di una telecamera o fototrappola: occorre stroncare questo fenomeno di inciviltà e multare i responsabili in modo severo ed esemplare.