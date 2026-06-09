GLI AMICI STANNO CON EMILIANO D'AGOSTINO: "NON MOLLARE, SIAMO E SAREMO SEMPRE AL TUO FIANCO"

Folla di messaggi solidali e incoraggiamento a non mollare per il neo consigliere eletto Emiliano D'Agostino di Isola del Gran Sasso, al centro della vicenda che lo ha visto coinvolto su presunti maltrattamenti avvenuti nel 2020 a carico di una sua ex compagna.

Non vogliamo entrare nella parte politica e nelle manovre di palazzo, anche se Emiliano in termini di legge pare sia assolutamente candidabile quindi democraticamente eletto.

Ci soffermiamo sulla persona: Emiliano è conosciutissimo in paese, un ragazzo serio, perbene, sempre disponibile; ha lavorato come volontario e tuttora lavora in Croce Bianca come soccorritore.

Quando ti serve una mano a casa o al lavoro, quando hai bisogno di un consiglio, una spalla, una parola di conforto... insomma quando ti serve un amico EMILIANO C'È SEMPRE.

Ecco perché noi amici e tanti conoscenti lo abbiamo spinto a candidarsi con Giancarlo, perché abbiamo visto in lui un ragazzo meritevole di lode e di stima.

Il risultato elettorale poi parla chiaro: 104 cittadini (106 con le nulle) lo hanno scelto per essere rappresentati perché credono in lui e nella squadra che lo sostiene.

La vicenda in paese era conosciuta da molti, e non è per nulla come viene raccontata.

Nella vita si può sbagliare, si paga e si va avanti e tu EMILIANO non devi mollare anche perché noi siamo e saremo sempre con te come tu ci sei sempre per TUTTI!

Noi crediamo in te e nelle tue qualità, nella tua onestà e nelle tue competenze.

Tu vuoi un bene profondo a ISOLA e Isola te lo ha ricambiato nel volerti eleggere consigliere.

Noi vogliamo essere rappresentati da te e insieme a te non indietreggeremo.

I tuoi amici che ti conoscono da sempre