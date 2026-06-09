TENTA IL SUICIDIO LANCIANDOSI DAL BELVEDERE: 43ENNE IN GRAVISSIME CONDIZIONI

Dramma nella notte a Giulianova. Intorno alle 2.30 un uomo di 43 anni si è lanciato dal belvedere di via Gramsci, precipitando per circa 15 metri. L’allarme è stato immediatamente lanciato da alcuni presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo. A causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta, il 43enne è stato ricoverato in condizioni critiche. I medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al momento, l’ipotesi prevalente è quella di un tentativo di suicidio.