ABRUZZO DI CUORE, SABATO IL TRIANGOLARE DELLA SOLIDARIETÀ AL BONOLIS: ATTORI, PARLAMENTARI E ALL STARS IN CAMPO PER IL BAMBINO GESÙ

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Sabato 13 giugno 2026, lo Stadio Bonolis di Teramo aprirà le sue porte per l’attesissimo triangolare benefico “Abruzzo di Cuore - Un goal per il Bambino Gesù”. Un appuntamento straordinario che unisce il grande calcio, lo spettacolo e la solidarietà, con un unico grande obiettivo: raccogliere fondi per sostenere la Fondazione Bambino Gesù ETS nelle cure e nell'assistenza ai piccoli pazienti.L'invito degli organizzatori è corale: riempire gli spalti del Bonolis per dimostrare il grande cuore del territorio abruzzese e sostenere un’iniziativa nata dal percorso di cure di un giovane del territorio.Il cuore dell'evento sarà la sfida sul rettangolo verde tra tre formazioni d'eccezione, che vedranno scendere in campo volti notissimi del cinema, della televisione, delle istituzioni e dello sport.Guidata in panchina dall'allenatore Giancarlo Oddi e capitanata dal Presidente della Nazionale Attori Domenico Fortunato, la squadra schiererà icone del cinema e della tv del calibro di Maurizio Mattioli, Ninetto Davoli e Stefano Masciarelli, insieme a talenti amatissimi dal pubblico come Samuele Carrino (protagonista de Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa), lo showman e attore Francesco Cicchella, l’attore Luca Varone (protagonista di Mare Fuori) e il regista e attore teramano Marco Cassini.Il mondo delle istituzioni risponde presente alla chiamata della solidarietà. Tra le fila dei parlamentari confermata la presenza di diversi uomini delle istituzioni nazionali.Una selezione locale pronta a dare spettacolo, unendo sport, cultura e territorio. In campo ci saranno il comico ’Nduccio, il comico Marco Papa, Mario Ferri (noto a tutti come "Il Falco"), Alessandro Lafroscia, Roberto Pavone, molti ex calciatori, la nota attrice teramana Elisa D'Eusanio, insieme alle massime autorità cittadine: il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, il Procuratore Ettore Picardi e il Prefetto Fabrizio Stelo.L'intrattenimento allo Stadio Bonolis comincerà già nel primo pomeriggio per accogliere al meglio famiglie e appassionati. Dalle 16.00 il rettangolo verde ospiterà un torneo preliminare dedicato alle scuole calcio del territorio, pensato per valorizzare i giovani atleti locali e coinvolgere le famiglie in un clima di festa. Alle ore 17.00 il via ufficiale al triangolare benefico. A condurre l'intera manifestazione sarà la presentatrice Francesca Martinelli.Tra una sfida calcistica e l’altra, il pubblico del Bonolis sarà intrattenuto da un ricco palinsesto di esibizioni artistiche e musicali, tra cui: la prestigiosa Fanfara dei Carabinieri, le performance degli Exentia e dei MusicAbili, le coreografie delle esibizioni di danza, il talento di Jacopo Di Gianvito accompagnato al sax da Emanuele Graziano, e l'energia di Raffaele De Benedictis (direttamente da Tali e quali su Rai 1) nei panni di Ligabue. Ad accendere ulteriormente l'atmosfera dello stadio ci penserà l'esclusivo dj set a cura della discoteca Il Gattopardo. Nel corso della manifestazione si terrà inoltre la consegna dei premi dedicati al miglior tema, con in palio libri di testo per gli studenti. L’evento sarà trasmesso in diretta sul Canale SuperJ Tv con telecronaca a cura di Lorenzo Mazzaufo.L’iniziativa, promossa dalla famiglia di un giovane in cura al Bambino Gesù, è supportata fin dal primo momento da OPI Teramo, dall’Amministrazione Comunale di Teramo e dall’Associazione Culturale Big Match, con il supporto di Goon in qualità di media partner.I biglietti hanno il costo di 7 euro e l'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù ETS per sostenere le cure e l'assistenza dei piccoli pazienti ricoverati. Per evitare code ai botteghini il giorno dell'evento, si invita la cittadinanza a usufruire della prevendita tramite il Circuito Ciaotickets, presso i rivenditori autorizzati del territorio o inquadrando il codice QR presente sulla locandina ufficiale dell'evento.