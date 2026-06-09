VIDEO - FOTO / FESTA ALLA VILLA PER SALUTARE LA SCUOLA DEI RICORDI

C'erano occhi lucidi, abbracci sinceri e sorrisi carichi di nostalgia. C'erano generazioni diverse accomunate dagli stessi ricordi, dagli stessi corridoi percorsi ogni mattina, dagli stessi banchi sui quali sono cresciute. E c'era soprattutto una città che si è fermata per dire grazie. Questa mattina, alla Villa Comunale, Atri ha salutato la scuola media Mambelli, destinata a lasciare il posto al futuro dopo oltre sessant'anni di storia. Una festa di addio che si è trasformata in qualcosa di più profondo: un grande momento di memoria collettiva, capace di unire studenti, insegnanti, ex alunni, famiglie e cittadini in un unico, commosso abbraccio. La Mambelli non è stata soltanto un edificio scolastico. È stata una compagna di viaggio per migliaia di ragazzi, il luogo dove sono nate amicizie destinate a durare una vita, dove si sono affrontate paure, costruiti sogni e vissute le prime esperienze che segnano la crescita di ogni persona. Per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per l'intera comunità atriana, contribuendo alla formazione non solo degli studenti, ma dell'identità stessa della città. Durante la mattinata si sono alternati racconti, ricordi e testimonianze. Ex studenti tornati dopo decenni hanno ritrovato compagni di classe e professori. Molti hanno condiviso aneddoti custoditi per anni nella memoria, riportando alla luce episodi che hanno fatto sorridere e commuovere. Le voci del presente si sono intrecciate con quelle del passato, in un dialogo ideale tra generazioni che hanno vissuto la stessa esperienza sotto lo stesso tetto. Particolarmente significativa è stata la realizzazione della cartolina ricordo dedicata alla scuola, con la riproposizione dello storico quadro che per tanti anni ha accolto gli studenti della Mambelli e che, dopo il restauro, troverà posto nella nuova scuola "Mambelli-Barnabei", simbolo di un legame che continuerà anche nel cambiamento. Nata inoltre la pagina Facebook "Atri saluta la Mambelli", destinata a raccogliere fotografie, testimonianze e ricordi di chiunque abbia vissuto almeno un frammento della propria storia tra quelle aule. Un archivio della memoria cittadina che permetterà di conservare e tramandare un patrimonio umano costruito in oltre mezzo secolo. L'edificio verrà presto abbattuto. È il passaggio inevitabile verso una nuova scuola, moderna, sicura e adeguata alle esigenze delle future generazioni. Ma se le mura scompariranno, nulla potrà cancellare ciò che la Mambelli ha rappresentato per migliaia di persone. La vera eredità di questa scuola non è fatta di cemento o mattoni. Vive nei ricordi di chi vi ha studiato, nelle lezioni ricevute, nelle amicizie nate tra quei corridoi, nei sogni coltivati tra un'interrogazione e una ricreazione. Oggi Atri non ha salutato soltanto una scuola. Ha salutato una parte importante della propria storia. E lo ha fatto nel modo più bello: ritrovandosi insieme, con gratitudine e affetto, per dire grazie a un luogo che per oltre sessant'anni è stato semplicemente, per tutti, "la nostra Mambelli".

