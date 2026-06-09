CAMION IN AVARIA SULLA ROTONDA, 10 KM DI FILA SULLA TERAMO - MARE

Traffico bloccato sulla Teramo Mare, dove un camion si è bloccato in prossimità della rotonda di Notaresco, all'uscita della superstrada. Il mezzo pesante, rimasto in avaria proprio nei pressi dello svincolo, sta causando pesanti rallentamenti alla circolazione. Secondo le prime informazioni, il traffico risulta fortemente congestionato con una coda che ha raggiunto circa 10 chilometri. Disagi per gli automobilisti in transito sia in direzione della costa sia per chi è diretto verso l'autostrada. Sul posto sono attesi i mezzi di soccorso per la rimozione del camion e il ripristino della normale viabilità. La Teramo Mare è spesso interessata da rallentamenti in corrispondenza degli svincoli finali verso Notaresco e Mosciano Sant'Angelo, soprattutto in presenza di incidenti o mezzi in avaria.