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CADE PER 15 METRI DALLA VETTA DEL GRAN SASSO ALPINISTA TEDESCA 56ENNE

SoccorsoalpinobellaSecondo intervento in due giorni sul Corno Grande per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Nel tardo pomeriggio di oggi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti lungo la via normale del Corno Grande, in prossimità della vetta, a circa 2.850 metri di quota, per soccorrere un'alpinista tedesca, classe 1970, impegnata in un'escursione. La donna è scivolata per circa 15 metri lungo il percorso, riportando un trauma cranico e un trauma al bacino che le hanno impedito di proseguire autonomamente. Il compagno di escursione ha immediatamente allertato i soccorsi, consentendo l'attivazione delle procedure di emergenza. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso dell'Aquila con a bordo il tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e l'equipe sanitaria del 118. Raggiunta la paziente, il personale sanitario ha provveduto alla valutazione e alla stabilizzazione delle lesioni riportate. Successivamente l'alpinista è stata recuperata mediante verricello e trasferita all'ospedale dell'Aquila per ricevere gli accertamenti e le cure del caso. L'intervento si è svolto in un'area particolarmente esposta dell'itinerario sommitale del Gran Sasso, richiedendo un rapido coordinamento tra equipaggio di volo, personale sanitario e tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico per garantire il recupero in sicurezza dell'infortunata.

 