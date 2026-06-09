MOTO CONTRO AUTO A TOSSICIA, 53ENNE GRAVE: TRASPORTATO IN ELICOTTERO A TERAMO

Paura nel pomeriggio a Bivio di Petrignano, nel territorio di Tossicia, dove alle 17.22 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 53 anni, rimasto gravemente ferito nell'impatto. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno riscontrato un politrauma e disposto il trasferimento urgente in ospedale. Considerata la gravità delle lesioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale di Teramo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.