FOTO/ CANTIERE IN VIA SALICETI, CAMBIA LA CIRCOLAZIONE FINO A SETTEMBRE E SCOPPIANO LE POLEMICHE DI RESIDENTI

Non si placano le polemiche tra i residenti della zona di Circonvallazione Ragusa e Largo Melatino dopo la chiusura di Via Saliceti avvenuta oggi, il collegamento che consente il passaggio tra le due aree del centro cittadino. Da ieri, infatti, il Comune di Teramo ha ufficializzato con un'ordinanza il divieto di transito e di sosta nel tratto compreso tra l'intersezione con Circonvallazione Ragusa e Via Torre Bruciata per consentire i lavori di recupero dell'ex Manicomio universitario. La decisione, che è entrata in vigore dalle ore 7 di oggi e resterà valida fino al 13 settembre, sta però alimentando il malcontento di molti cittadini. Numerose le segnalazioni arrivate nelle ultime ore da residenti e automobilisti che lamentano l'interruzione di un asse viario considerato strategico per raggiungere Largo Melatino e il centro storico senza dover affrontare percorsi alternativi più lunghi e congestionati. Secondo i residenti, la chiusura rischia di riversare un notevole aumento di traffico sulle strade limitrofe, soprattutto nelle ore di punta, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità urbana. C'è chi teme tempi di percorrenza più lunghi e maggiori difficoltà per chi vive o lavora nell'area interessata. L'ordinanza, firmata dal dirigente dell'Area Lavori Pubblici Pierluigi Manetta, è stata adottata per consentire alla ditta incaricata dei lavori di operare in sicurezza nel cantiere relativo al recupero dell'edificio dell'ex Manicomio per conto dell'Università di Teramo. Il provvedimento prevede il divieto totale di transito e di sosta nel tratto interessato e l'installazione di apposita segnaletica per indirizzare gli automobilisti verso percorsi alternativi. Intanto sui social e nei gruppi cittadini il dibattito è già acceso. Se da una parte c'è chi riconosce la necessità dei lavori e dei conseguenti provvedimenti alla circolazione, dall'altra molti residenti chiedono una revisione dell'organizzazione del traffico e misure capaci di limitare i disagi che accompagneranno l'intera estate teramana.