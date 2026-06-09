NON CE L’HA FATTA L’ANZIANO TRAVOLTO DA UN’AUTO, E' MORTO DOPO 17 GIORNI DAL RICOVERO

Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda che da oltre due settimane teneva con il fiato sospeso la comunità di Colleranesco. Vittorio Porrini, 83 anni, è deceduto oggi, 9 giugno, all’ospedale di Giulianova, dove era ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato investito da un veicolo. L’incidente risale al pomeriggio del 23 maggio, quando l’anziano era stato travolto lungo una delle arterie più trafficate della frazione giuliese. L’impatto era apparso subito molto violento e aveva richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’83enne era stato affidato alle cure dei medici che, fin dai primi momenti, avevano riscontrato un quadro clinico particolarmente complesso a causa delle lesioni riportate. Nei diciassette giorni successivi al sinistro, il personale sanitario ha tentato ogni possibile intervento per contrastare le conseguenze del trauma. Familiari e amici hanno seguito con speranza l’evoluzione delle sue condizioni, ma il decorso non ha registrato quei miglioramenti che avrebbero potuto lasciare spazio all’ottimismo. Questa mattina è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. La scomparsa di Vittorio Porrini ha suscitato profonda commozione a Colleranesco e nell’intero territorio giuliese, dove l’uomo era conosciuto e stimato. Il tragico epilogo riporta inoltre al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale e dei rischi che pedoni e persone anziane affrontano quotidianamente sulle strade urbane.