AMBULANZA CUBANA / SOCIALCUBA RISPONDE E SPIEGA



In merito alle notizie apparse sulla stampa locale riguardo all'ambulanza destinata a Cuba, l’Associazione di amicizia e solidarietà Socialcuba e la FILT CGIL Abruzzo e Molise accolgono con favore l'occasione per condividere con cittadini e sostenitori un aggiornamento chiaro sullo stato delle attività. Il mezzo, destinato all'ospedale "Antonio Luaces Iraola" di Ciego de Ávila e intitolato alla memoria di Luigi Scaccialepre, è custodito in totale sicurezza all'interno di uno spazio privato messo a disposizione gratuitamente da un cittadino, che ringraziamo. Il veicolo non si trova in alcuno stato di abbandono, ma è costantemente monitorato in attesa della partenza. Questo tempo di attesa è legato a un contesto internazionale e logistico straordinariamente complesso. Cuba sta attraversando una delle crisi più profonde della sua storia, stremata dagli effetti di un embargo (bloqueo) economico asfissiante, aggravato negli ultimi mesi dalle politiche statunitensi. L'isola fa i conti con una situazione drammatica: un vero e proprio collasso energetico con continui blackout, cronica carenza di carburante e gravissima scarsità di materie prime e farmaci essenziali. Questo scenario paralizza la mobilità interna e rende i trasporti marittimi e i controlli doganali incredibilmente rigidi, lenti e farraginosi. Davanti a queste sfide, abbiamo deciso di sfruttare attivamente questo periodo per potenziare il veicolo. L’ambulanza, nata come mezzo di soccorso semplice, ci vede impegnati in prima linea: stiamo infatti lavorando con costanza per accessoriarla al meglio con strumentazioni moderne e trasformarla in mezzo di soccorso avanzato. Crediamo che fare cooperazione significhi offrire il meglio possibile ponendo la dignità dell'essere umano al centro di ogni azione, e rispettarla significa curare la qualità dei servizi sanitari erogati, specialmente dove le risorse sono allo stremo. In quest'ottica facciamo chiarezza sulle immagini di una vecchia barella all'esterno della struttura: non si tratta di un abbandono. A seguito di verifiche tecniche, quell’attrezzatura è stata giudicata datata e inadeguata rispetto agli standard necessari, e per questo collocata all'esterno temporaneamente, in attesa del regolare smaltimento. Sarà quindi sostituita con dotazioni funzionali. Per coordinare ogni dettaglio di questa complessa operazione, siamo in costante e diretto contatto con l'Ambasciata di Cuba in Italia e con gli organi di governo competenti. Nonostante ogni ostacolo, la nostra determinazione resta incrollabile nel superare le difficoltà e portare a compimento questo viaggio in memoria di Luigi Scaccialepre, rassicurando i sostenitori che il loro prezioso aiuto andrà, con la massima responsabilità, dritto a destinazione.

Teramo, 9 giugno 2026

Lanfranco Lancione

Presidente Associazione di amicizia e solidarietà Socialcuba

Aurelio Di Eugenio

Segretario FILT-CGIL Abruzzo e Molise