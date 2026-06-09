TRAGEDIA / DUE OPERAI ABRUZZESI MUOIONO NEL DRAMMATICO SCONTRO TRA UN CAMION E UN FURGONE

Sono abruzzesi le due vittime del tragico incidente che, poche ore fa, si è verificato lungo la superstrada che collega Sora ad Avezzano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 nei pressi dello svincolo di Sora Nord, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un furgone che trasportava operai e un mezzo pesante. L'urto è stato particolarmente violento, tanto da richiedere un massiccio intervento dei soccorsi. Le prime notizie raccolte sul posto parlano di una situazione estremamente grave: oltre ai due morti, entrambi abruzzesi secondo le informazioni finora emerse, ci sarebbe anche una persona ferita in modo gravissimo. Le identità delle vittime e degli altri coinvolti non sono state ancora rese note. Sul luogo della tragedia sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia Stradale hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli incidentati, la superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

foto Ciociaria oggi