CAPRIOLO FERITO SULLA PANORAMICA DI TORTORETO, L’ALLARME DEI CITTADINI: “NESSUN INTERVENTO DOPO ORE”

Un giovane capriolo ferito è stato trovato sulla Panoramica di Tortoreto. L’animale, che secondo le prime segnalazioni potrebbe aver riportato gravi traumi, non sarebbe in grado di muovere le zampe posteriori e sarebbe rimasto a terra in evidente difficoltà.

Alcuni cittadini hanno immediatamente lanciato l’allarme e contattato le autorità competenti per richiedere un intervento di soccorso. Secondo quanto riferito dai presenti, sarebbero trascorse oltre due ore dalla chiamata ai carabinieri senza che sul posto si sia ancora visto alcun operatore.

La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti che si sono fermati per monitorare le condizioni dell’animale, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Al momento non sono note le cause del ferimento del cerbiatto né le sue effettive condizioni sanitarie.

Si attende l’intervento del personale competente per il recupero e l’assistenza dell’animale.