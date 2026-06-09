VIDEO / SALVATO IL CAPRIOLO FERITO

Il giovane capriolo ferito è stato recuperato nella serata di oggi sulla Panoramica di Tortoreto dopo ore di attesa e numerose segnalazioni alle autorità competenti. Alle 21.10 sul posto è arrivato personale specializzato proveniente da Teramo che ha preso in custodia l'animale per trasferirlo e sottoporlo alle cure necessarie. L'animale era stato avvistato nel pomeriggio all'interno di un terreno privato in gran parte recintato. Il proprietario aveva segnalato la situazione alle autorità forestali alle 18.42, entrando in contatto diretto con un maresciallo che, secondo quanto riferito, aveva spiegato come le procedure prevedessero un intervento di recupero soltanto nella mattinata successiva nel caso in cui il capriolo non fosse riuscito ad allontanarsi autonomamente durante la notte. Durante il colloquio era stata inoltre evidenziata la presenza, nei terreni confinanti, di cani da pastore e di un gregge di pecore. Il capriolo appariva particolarmente spaventato, tendeva a nascondersi e a correre ripetutamente all'interno dell’area. Secondo la ricostruzione fornita dai presenti, poco dopo due cani da pastore sarebbero entrati nel terreno in assenza del pastore, iniziando a inseguire l'animale e abbaiando in modo aggressivo. Terrorizzato, il capriolo si sarebbe diretto verso la Via Panoramica, unico accesso non recintato della proprietà. Durante la fuga avrebbe urtato violentemente la parte posteriore del corpo contro una recinzione o un cancello, riportando lesioni che da quel momento gli avrebbero impedito di muovere gli arti posteriori. Nonostante le ferite, l'animale sarebbe riuscito a trascinarsi fino al termine della strada, dove si è infine accasciato senza più riuscire a rialzarsi. A quel punto sono partite ulteriori richieste di intervento. Alle 19.50 il proprietario del terreno avrebbe nuovamente contattato il maresciallo forestale, che aveva lasciato il proprio recapito per eventuali aggiornamenti. Il soccorso è poi giunto alle 21.10, quando il personale specializzato ha provveduto al recupero del capriolo. Le condizioni dell'animale e l'entità delle lesioni riportate restano al momento da accertare.

