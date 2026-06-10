TORNEO PDL, DA OGGI BUS NAVETTA ANCHE DA SAN FRANCESCO E SERATA CON DJ SET

Prosegue con grande partecipazione il Torneo PDL – Piano della Lenta 2026, la manifestazione sportiva che sta animando il quartiere con incontri, momenti di aggregazione e iniziative dedicate ad atleti, famiglie e appassionati. Gli organizzatori hanno annunciato alcune importanti novità per i prossimi giorni. A partire da oggi, infatti, il servizio navetta sarà potenziato con una nuova fermata presso l’autostazione di San Francesco, dove i partecipanti potranno usufruire dello stallo numero 12 per raggiungere comodamente il campo e fare ritorno al termine delle attività. La serata di oggi sarà inoltre arricchita dalla presenza di un dj set che accompagnerà il pubblico con musica e intrattenimento, contribuendo a creare un clima di festa e convivialità attorno al torneo. Per quanto riguarda la giornata di domenica, gli organizzatori comunicano che il servizio navetta inizierà alle ore 18, garantendo il collegamento tra il quartiere e l’area della manifestazione per tutta la durata degli eventi in programma. Ieri all'inaugurazione erano presenti il Sindaco, il consigliere regionale Mariani, l'asessora allo sport Liouras e la consigliera Fantozzi.