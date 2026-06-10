INCENDIO SUL VIADOTTO DELL’A14 SUL SALINELLO: IN FIAMME UN CAMION, CHIUSA l'A14 NORD, STATALE 16 AL COLLASSO

Paura nella tarda serata di ieri sull’autostrada A14 ha preso fuoco un camion sul ponte del Salinello , nei pressi di Mosciano Sant’Angelo. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il rimorchio del mezzo pesante, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza. Intorno alle 23.55 numerosi residenti hanno segnalato forti boati: si trattava degli pneumatici del camion che, sottoposti alle altissime temperature sviluppate dall’incendio, sono esplosi uno dopo l’altro. Fortunatamente il conducente del mezzo è riuscito ad accorgersi in tempo di quanto stava accadendo e a sganciare la motrice prima che il rimorchio venisse completamente divorato dalle fiamme. L’autista è rimasto illeso. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Inevitabili ripercussioni sul traffico, l'A14 è chiusa, in direzione Nord uscita obbligatoria a Mosciano, in direzione Sud al casello Val Vibrata. Al collasso la Statale 16 con file chilometriche.

foto: Jonathan Impulliti