PSYCOSÌ / CHI AMA PERDONA TUTTO... E SBAGLIA

Quanto di ciò che crediamo è vero?

Siamo abituati a romanticizzare il conflitto, a pensare che "chi ama perdona tutto" o che il partner sia una persona da "riparare". Ma cosa dice davvero la scienza al riguardo? Nella puntata di oggi, Bianca Sortino su PSYCOSÍ approfondisce il tema nella prima di due interviste al doc Domenico de Berardis su un argomento che la psicologia popolare ha ridotto ad "alibi e semplificazioni". In questa puntata analizzeremo perché molte delle nostre convinzioni sull'amore sono in realtà ostacoli al nostro benessere.

Il mito della passione: Perché il conflitto costante NON è sinonimo di intensità, ma spesso un segnale di allarme.

La fallacia del "salvatore": Perché cercare di riparare il partner è una dinamica che alimenta la tossicità.

L'arte dei confini: Come smettere di confondere l'auto-tutela con l'egoismo e gestire i sensi di colpa.

Non parleremo di opinioni personali, ma di dinamiche relazionali e teoria dell'attaccamento. Se vi siete mai chiesti perché finiamo sempre negli stessi "incastri" o perché è così difficile dire di no senza sentirsi in colpa, queste puntate sono per voi!

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