EX CONSIGLIERE COMUNALE TROVA UN PESCE IN TERRAZZO, POI GLI RUBANO 20MILA EURO MENTRE DORME

Una storia veleta di mistero. Prima trova un pesce in guardino, sistemato con tutte le modalità di quello che sembrava un avvertimento, poi nella notte gli entrano in casa, lo narcotizzano e gli rubano oggetti per 20mila euro. Vittima dei due episodi l'avvocato di Chieti Gabriele Salvatore, professionista molto conosciuto in città ed ex consigliere comunale. Il furto, come racconta il Messaggero, è stato scoperto soltanto al mattino, quando i coniugi hanno notato alcune anomalie all'interno dell'appartamento. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati in azione tra le 2 e le 3 del mattino. Utilizzando una scala telescopica in alluminio avrebbero raggiunto la terrazza dell'abitazione e, con tecniche particolarmente sofisticate, sarebbero riusciti ad aprire una persiana blindata senza lasciare segni evidenti di scasso. Successivamente avrebbero rimosso con estrema cautela un pannello della finestra antisfondamento, creando così un varco per introdursi nell'appartamento. Il bottino comprende un raffinato servizio da tè in argento del XIX secolo composto da quattro pezzi, tre grandi vassoi e diversi centrotavola, per un valore complessivo stimato in almeno 20mila euro. Gli investigatori stanno valutando anche un episodio avvenuto circa un mese fa e denunciato dallo stesso avvocato Salvatore. Al rientro nella propria abitazione di via Amendola, il professionista aveva trovato una spigola abbandonata sulla terrazza. Un gesto che aveva interpretato come un possibile messaggio intimidatorio, tanto da presentare una segnalazione ai carabinieri.