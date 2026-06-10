«AIUTO; LE MIE FIGLIE SONO SCOMPARSE», SI CERCANO DUE RAGAZZINE ALLONTANATESI (O RAPITE) NELLA NOTTE

Dove sono Sarah e Alisya? Le due soreline, di 12 e 16 anni, si so no allontanate nella notte dalla struttura che le ospitava a Civitella Alfedena. L'allarme è stato lanciato con un appello che chiede la collaborazione dei cittadini per favorire il loro ritrovamento. Al momento le informazioni disponibili sono limitate. Non si conoscono infatti gli abiti che le due ragazze indossavano al momento della scomparsa né le modalità con cui si sarebbero allontanate dalla casa famiglia. Tra le ipotesi prese in considerazione vi è quella che possano aver lasciato la struttura con l'aiuto o la compagnia di qualcuno. Secondo la descrizione diffusa dai familiari e dall'associazione, Alisya sarebbe alta tra 150 e 155 centimetri, mentre Sarah misurerebbe circa 140 centimetri. Entrambe hanno corporatura esile. «Chiunque abbia informazioni utili può contattarci anche in forma anonima. Trattenere o nascondere due minori sottraendole al controllo delle autorità può configurare reati particolarmente gravi», si legge nella nota diffusa da Penelope Abruzzo. Anche la madre delle due ragazze, attraverso i social ha chiesto l'aiuto della popolazione: «Le mie figlie Alisya e Sarah si sono allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Da allora non abbiamo più avuto loro notizie. Chiunque dovesse avvistarle contatti immediatamente il 112 o le forze dell'ordine». La donna ha inoltre spiegato che le ricerche sono concentrate anche fuori dall'Abruzzo. Non si esclude infatti che le due possano essersi spostate verso il Lazio, in particolare nell'area compresa tra Minturno, Scauri e Fondi. Le attività di ricerca sono state avviate immediatamente e vedono impegnate le forze dell'ordine con il supporto delle unità cinofile. Gli investigatori mantengono aperte tutte le piste: dall'allontanamento volontario fino, come detti, all'eventuale coinvolgimento di un adulto conosciuto dalle ragazze.



Chi avesse notizie, contatti il 112