ECCO IL VIDEO DEL TIR IN FIAMME CHE HA "SPEZZATO" IN DUE L'A14



Stanotte, poco dopo la mezzanotte, squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo sono intervenute sulla carreggiata sud dell'Autostrada A14, al Km 325, poco prima del viadotto Salinello, a causa dell'incendio di un autoarticolato.

Il mezzo pesante era adibito al trasporto di sacchi di farina alimentare. L'incendio si è propagato con rapidità e violentemente a tutto il mezzo pesante, avvolgendolo completamente e sviluppando fiamme alte e intenso fumo visibili a notevole distanza. Il conducente dell'autoarticolato, è riuscito a mettersi in salvo scendendo velocemente dall'autoarticolato prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme e in via precauzionale è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza per gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuta inizialmente una squadra del Distaccamento di Nereto, dotata di un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio. A supporto delle operazioni di spegnimento, dalla sede centrale di Teramo e dal Distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono stati inviati sul posto un'autopompa, tre autobotti e il furgone con le bombole di riserva degli autorespiratori. Al termine di lunghe e complesse operazioni di intervento i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme che hanno interessato anche le sterpaglie adiacenti all'autostrada. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia Autostradale del VII Tronco di Città Sant'Angelo per regolare il traffico veicolare e personale di Autostrade per l'italia che ha provveduto a sgomberare la carreggiata dal materiale parzialmente combusto e dalla carcassa dell'autoarticolato.

Per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso, entrambe le carreggiate sono state temporaneamente chiuse al traffico veicolare, con uscite obbligatorie nei caselli precedenti il tratto interessato dall'incendio. Al momento sono in corso le attività di pulizia del tratto stradale interessato dall'incendio e di rifacimento del manto di asfalto danneggiato dall'incendio, al fine di ripristinare la normale circolazione.