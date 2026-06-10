ROSETO, VENTENNE INVESTITA SUL LUNGOMARE

Una ragazza di 20 anni è stata investita nella serata di ieri lungo il lungomare di Roseto degli Abruzzi. L’incidente si è verificato nei pressi dello stabilimento balneare Ohana – La Bussola, sotto gli occhi di numerosi passanti che hanno immediatamente dato l’allarme ai soccorsi. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma secondo le prime informazioni la giovane sarebbe stata colpita da un’autovettura mentre si trovava nell’area del lungomare. A seguito dell’impatto, la ventenne ha riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni agli arti. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con un’ambulanza della postazione di Roseto degli Abruzzi e l’auto medica giunta da Giulianova. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, la ragazza è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova, dove è stata sottoposta a ulteriori accertamenti e alle cure del caso.