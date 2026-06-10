ROSETO, AUTO URTA PASSEGGINO CON UNA BIMBA: PAURA SUL LUNGOMARE

Sul lungomare di Roseto una vettura in transito ha urtato un passeggino nel quale si trovava una bimba, spinto dai genitori mentre attraversavano la strada. L’episodio nella zona del Lido Celommi, in pieno centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’automobile potrebbe essere stato disturbato dalla luce del sole e non si sarebbe accorto in tempo della presenza del passeggino. Fortunatamente l’impatto è stato di lieve entità, anche perché il veicolo procedeva a velocità ridotta. Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. La piccola è stata assistita dal personale del 118 e successivamente trasportata all’ospedale Mazzini di Teramo per tutti gli accertamenti del caso. Dopo le visite e gli esami effettuati dai sanitari, è stata dimessa nel corso della stessa giornata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.