TRASPORTO SCOLASTICO REGIONALE: CAVALLARI (ABRUZZO INSIEME) CHIEDE L'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

Ho formalmente richiesto al Presidente della Commissione di Vigilanza del Consiglio Regionale d'Abruzzo l'attivazione di un approfondimento istruttorio sulla procedura di gara indetta da AreaCom per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico destinato agli Enti Locali della Regione Abruzzo.

La richiesta nasce dall'esame degli atti di gara e delle successive determinazioni adottate dalla Stazione Appaltante, che evidenziano alcuni aspetti meritevoli di verifica sotto il profilo della programmazione, della trasparenza amministrativa e della gestione economica dell'Accordo Quadro.

In particolare, la procedura era stata strutturata attraverso dieci lotti territoriali, ciascuno dotato di un proprio massimale economico predeterminato. Tuttavia, con la Determinazione n. 171 del 18 settembre 2024, AreaCom ha autorizzato l'utilizzo delle disponibilità residue di alcuni lotti per la copertura di fabbisogni riferiti ad altro lotto territoriale, intervenendo su un assetto economico che la documentazione di gara aveva originariamente configurato come autonomo e distinto.

Ritengo necessario comprendere se tale scelta sia pienamente coerente con il quadro normativo vigente e con le condizioni poste a base della procedura, anche alla luce delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici.

La richiesta di attivazione della Commissione di Vigilanza è finalizzata esclusivamente a garantire la massima trasparenza istituzionale e ad acquisire tutti gli elementi utili per verificare la correttezza delle procedure adottate.

Tra gli aspetti che ho chiesto di approfondire vi sono anche la congruità dei massimali economici originariamente attribuiti ai singoli lotti, la corrispondenza tra i fabbisogni effettivi dei territori e le risorse programmate, nonché la completezza delle informazioni tecniche messe a disposizione degli operatori economici in fase di gara.

Ho inoltre richiesto che la Commissione acquisisca gli atti istruttori, i pareri e le valutazioni che hanno condotto alle decisioni assunte e proceda, ove ritenuto opportuno, all'audizione dei responsabili del procedimento e dei soggetti coinvolti.

Quando si tratta di servizi essenziali come il trasporto scolastico, che coinvolgono famiglie, studenti e amministrazioni comunali di tutta la regione, è fondamentale che ogni scelta amministrativa sia pienamente trasparente, verificabile e coerente con i principi di buon andamento e corretto utilizzo delle risorse pubbliche.