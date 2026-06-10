FACCIAMO 17 GOAL, SCUOLA TERAMANA VINCE CONCORSO NAZIONALE

importante riconoscimento a livello nazionale per l’Istituto Comprensivo “Teramo 5 Villa Vomano – Basciano” che ha conquistato il primo posto assoluto in Italia nella settima edizione del concorso nazionale “Facciamo 17 Goal – La Scuola e l’Agenda ONU 2030 per uno Sviluppo Sostenibile”. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, dove la scuola teramana è stata celebrata dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nella prestigiosa cornice del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Un risultato di altissimo profilo che premia il progetto “Un mare da salvare”, un percorso educativo innovativo e coinvolgente capace di tradurre i principi dell’Agenda 2030 in esperienze concrete, vissute sia all’interno sia all’esterno delle aule scolastiche. Attraverso attività laboratoriali, momenti di osservazione diretta e iniziative sul territorio, gli alunni sono stati i veri protagonisti di un percorso di crescita orientato alla sostenibilità, alla tutela dell’ambiente e alla cittadinanza attiva. Il progetto ha saputo integrare in modo efficace educazione civica, benessere, inclusione e rispetto per l’ecosistema, valorizzando il ruolo attivo dei bambini. In questo contesto, è stato determinante il contributo dell’intero corpo docente, che ha accompagnato con professionalità, passione e spirito innovativo ogni fase del lavoro, costruendo un’esperienza educativa significativa e coerente con le grandi sfide del presente.

“Questo risultato - dichiara il Dirigente Scolastico, prof. Candeloro Di Biagio - rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. Desidero ringraziare sentitamente tutte le docenti per il lavoro svolto con competenza, dedizione e passione. Un plauso particolare va agli alunni delle classi seconda A e seconda B della scuola primaria di Teramo Cona, che si sono distinti a livello nazionale per impegno, sensibilità e capacità di tradurre i temi della sostenibilità in azioni concrete. Il percorso, sviluppato anche attraverso attività realizzate fuori dalla scuola e a diretto contatto con il territorio, rappresenta un esempio virtuoso di didattica innovativa e di educazione alla cittadinanza attiva».

Il prestigioso riconoscimento ottenuto a Roma conferma l’impegno costante dell’Istituto “Teramo 5 Villa Vomano – Basciano” nella promozione di percorsi educativi di alta qualità, rafforzando il ruolo della scuola come luogo d’eccellenza per la crescita, la partecipazione e la costruzione del futuro in sinergia con le massime istituzioni nazionali.